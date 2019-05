Gastbeitrag : Vier Ideen für die Zeit nach dem Brexit

Düsseldorf Der britische EU-Austritt darf die guten Beziehungen zu Nordrhein-Westfalen nicht zerstören, meint unser Gastautor Christof Rasche. Wir müssten gegensteuern – beim Jugendaustausch, bei den Städtepartnerschaften, im Sport und im Verkehr.

Die aktuell öffentlich dominierenden Debatten über Zeitpunkte und Bedingungen dürfen nicht verdecken: Wenn die Briten die EU verlassen, wird das ein trauriger Tag. Nicht nur für die Menschen auf den Britischen Inseln, auch für uns. Denn Großbritannien und unser Heimatland Nordrhein-Westfalen verbindet eine besondere Beziehung. Das liegt nicht nur an der geografischen Nähe, sondern vor allem an gemeinsamer Geschichte und einem starken wechselseitigen Handel. Bereits nach dem Ersten Weltkrieg waren bis 1930 britische Truppen im Rheinland stationiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg leisteten Zehntausende britische Soldaten in der Rhein­armee ihren Militärdienst und trugen zum Aufbau und zur Sicherheit der jungen Bundesrepublik bei. Bis heute sind zahlreiche Städte von der ehemaligen oder noch andauernden Präsenz britischer Streitkräfte geprägt. Über die Jahrzehnte sind zahlreiche ehemalige Militärangehörige im Land geblieben und haben deutsch-britische Familien gegründet. 1500 Unternehmen in NRW kommen aus Großbritannien und sichern Arbeitsplätze und Investitionen. Mit einem Handelsvolumen von über 22 Milliarden Euro ist NRW das Bundesland mit dem größten Anteil am deutsch-britischen Handel.