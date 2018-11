Regierungskrise in Großbritannien: Brexit-Befürworter strebt Misstrauensvotum gegen May an

Brexit-Befürworter strebt Misstrauensvotum gegen May an

Regierungskrise in Großbritannien

Theresa May verteidigte am Donnerstag im Parlament den Entwurf für das Brexit-Abkommen. Foto: dpa/Pa

London Nach den Brexit-Beratungen im britischen Kabinett bröckelt die Regierung. Hochrangige Politiker sind aus Mays Kabinett zurückgetreten. Ein führender Brexit-Befürworter der Konservativen will ein Misstrauensvotum gegen die Premierministerin anstrengen.

Jacob Rees-Mogg werde die Abstimmung offiziell beantragen, sagte ein Vertreter von Rees-Moggs konservativer Parlamentariergruppe am Donnerstag vor Journalisten. Zuvor hatte May im Parlament den von ihrer Regierung mit Brüssel ausgehandelten Entwurf für das Brexit-Abkommen verteidigt, der von zahlreichen Kritikern auch in den Reihen ihrer konservativen Partei abgelehnt wird.