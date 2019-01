Annegret Kramp-Karrenbauer: CDU-Chefin offen für Debatte über Brexit-Verschiebung

Potsdam Eigentlich soll Großbritannien im März aus der EU ausscheiden. Wenn es nach der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer geht, ist eine Verschiebung nun zumindest denkbar.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hält angesichts der Spekulationen über eine mögliche Verschiebung des EU-Austritts Großbritanniens eine Debatte darüber für denkbar. Ob es nach einer möglichen Entscheidung zu einem ungeordneten Brexit im Zuge einer Diskussion notwendig werde, die Zeitachse hinauszuschieben, „das wird man dann sicherlich in Ruhe nochmal diskutieren müssen“, sagte Kramp-Karrenbauer am Montag in Potsdam nach einer Sitzung des CDU-Bundesvorstands. „Wir müssen jetzt ein Stück weit abwarten, wie sich die Dinge dort entwickeln.“