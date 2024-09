Thierry Breton geht mit Knall Hauen und Stechen in von der Leyens Kommission

Sie habe zwar alle Staats- und Regierungschefs gebeten, für die neue Kommission jeweils einen Mann und eine Frau als Kandidaten vorzuschlagen, davon jedoch alle ausgenommen, die bereits mit einem amtierenden Kommissar vertreten sind und daran festhalten wollen. Also auch ihn gemeint. Denn Frankreichs Präsident Emmanuel Macron habe sich bereits am 28. Juni für Breton ausgesprochen und am 25. Juli die Nominierung offiziell vollzogen. Vor wenigen Tagen habe von der Leyen dann in den allerletzten Verhandlungen Frankreich darum gebeten, ihn zurückzuziehen. Und zwar „aus persönlichen Gründen, die Sie in keinem Fall mit mir direkt besprochen haben“ - und ergänzt mit der Aussicht, Frankreichs neue Vertretung in der Kommission mit einem einflussreicheren Portfolio auszustatten, heißt es in Bretons Kündigungsschreiben an seine Chefin.