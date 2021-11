Bischöfe protestieren gegen EU-Dokument : „Weihnachten“ und „Maria und Josef“ sollen nicht genannt werden

Brüssel/Vatikanstadt Ein internes Dokument der EU-Kommission mit Formulierungshinweisen zum bevorstehenden Weihnachtsfest hat zu Kritik und Unverständnis seitens der katholischen Kirche geführt. Dem Handbuch zufolge sollte auf Worte wie Weihnachten und biblische Namen verzichtet werden.

Zwar sei die Absicht, mündliche und schriftliche Sprache diskriminierungsfrei zu halten zu begrüßen, hieß es in einer Erklärung der EU-Bischofskommission COMECE von Dienstag. Durch die Empfehlung an Mitarbeitern der EU-Kommission, in ihrer Kommunikation etwa auf die Ausdrücke "Weihnachtsfeiertage" oder "christliche Namen" zu verzichten, entstehe aber der Eindruck, "dass einige Passagen des Entwurfsdokuments von einer antireligiösen Voreingenommenheit geprägt" seien.