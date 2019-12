Union will 2050 klimaneutral sein : Merkel nennt Klimaabkommen "Meilenstein" für die EU

Brüssel Als erster Kontinent soll Europa bis 2050 klimaneutral sein. So der Plan der EU. Kanzlerin Merkel nannte dies einen "Meilenstein". 27 EU-Regierungen hatten sich nach Verhandlungen darauf geeinigt, dieses Ziel gemeinsam anzustreben. Für Polen gibt es allerdings eine Ausnahme.

"Es gibt keine Spaltung Europas in verschiedene Teile", sagte die Kanzlerin mit Blick auf die zwischenzeitliche Front zwischen den West- und Osteuropäern auf dem Gipfel. Polen, Tschechien und Ungarn waren in den vergangenen Jahren auch bereits beim Migrationsthema in der EU ausgeschert. Deshalb sei sie jetzt zufrieden mit dem Ergebnis. Das französische Präsidialamt erklärte, nun sei der Weg für die Regelungen frei, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch als "Green Deal" vorgestellt hatte. Von der Leyen verglich die Dimension der Aufgabe mit dem US-Programm zur Mondlandung in den 1960er-Jahren. Um eine Klimaneutralität zu erreichen, muss vor allem der Ausstoß des Treibhausgases Kohlendioxid verringert werden. Sollten die EU-Staaten weiter CO2-Emissionen ausstoßen, müssen sie Ausgleichsmaßnahmen wie Aufforstung und CO2-Speicherung vorweisen.