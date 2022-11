Bis 2030: EU vereinbart stärkere Treibhausgas-Reduktion​

Brüssel Das EU-Parlament und der Ministerrat haben sich auf strengere Regeln für Treibhausgas-Emissionen in der Europäischen Union verständigt. Alle Mitgliedsländer sollen ihre Emissionen reduzieren.

Nach der am Dienstagabend in Brüssel erzielten Einigung sollen bis 2030 in der EU 40 Prozent weniger Treibhausgase ausgestoßen werden als 1990. Bislang lag das verbindliche Ziel bei 30 Prozent. Der Handel mit Emissionszertifikaten soll transparenter und strenger reguliert werden. Bevor das Gesetz in Kraft treten kann, muss die Vereinbarung der Verhandlungsführer noch von Parlament und Rat formell genehmigt werden.