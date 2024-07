Brüssel und Washington Die drei EU-Folgen aus dem Biden-Aus

Da ist die Ehrenbezeugung für die von Joe Biden in Jahrzehnten gelebte transatlantische Partnerschaft, die er mit ins Weiße Haus genommen hat und die den Akteuren in EU und Nato nach den Chaos-Jahren der ersten Trump-Präsidentschaft den Glauben an die Vernunft und Verantwortung der Weltmacht zurückgegeben hat. Natürlich machte Bidens Klimatechnik-Multimilliardenförderung der EU das Leben schwer. Richtig verstanden, war es nicht nur eine Spritze zur Ankurbelung der US-Ökonomie, sondern auch ein Wachmacher für die EU.