Biden in Kiew Das stärkste Symbol zum Jahrestag des Krieges

Wenn US-Präsidenten reisen, gilt die höchste Sicherheitsstufe. Jeder Schritt, jede Brücke, jeder Kanaldeckel werden im Vorfeld analysiert. Einfach mal als die wichtigste und gefährdetste Person der Welt dorthin zu reisen, wo immer wieder russische Raketen einschlagen, gilt daher eigentlich als ausgeschlossen. Deshalb hatte die Ukraine darauf gehofft, dass sich Präsident Wolodymyr Selenskyj und Präsident Joe Biden an der polnisch-ukrainischen Grenze treffen könnten. Dass Biden gegen den offensichtlichen Rat seiner Sicherheitsverantwortlichen dennoch Kiew selbst bevorzugte, erhöht den symbolischen Wert dieses Überraschungsbesuches um ein Vielfaches.

Er beherrscht damit die Schlagzeilen der Welt vier Tage vor dem Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine und einen Tag vor Wladimir Putins Rede an die Nation. Schon bevor der russische Präsident seine Landsleute auf weitere Leiden und beharrliche Siegesgewissheit mit wilden Behauptungen über die „Verantwortlichen“ für den Krieg gegen die Ukraine einschwören kann, nimmt Biden das Heft der Symbole in die Hand. Schon die Bilder seines Spazierganges mit Selenskyj durch die Innenstadt unter blauem Himmel bei anhaltendem Sirenengeheul und Warnungen vor russischen Luftangriffen durch in Weißrussland gestartete Jets sind die eigentliche Nachricht. Sie sagen bereits: Wir stehen zu Euch auch nach einem Jahr und bewundern Euren Mut – bevor es Biden auch in Worte fasst.