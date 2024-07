Gestiegener Einfluss im Bewerberverfahren Eine EU-Kommission von Melonis Gnaden?

Dahinter stehen die Verfahrensabläufe bei der ab September anstehenden Neuformierung. Von der Leyen hat die Regierungen aller EU-Staaten bereits aufgefordert, ihr zwei Kandidaten vorzuschlagen, jeweils einen Mann und eine Frau, damit sie dem Ziel gerecht werden kann, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kommissaren und Kommissarinnen an der Spitze der EU-Administration zu erreichen. Das ist nicht nur ihr persönliches Anliegen, so steht es auch in der Geschäftsordnung des Europaparlaments, denn das schaut sich jeden einzelnen präsentierten Kandidaten erst einmal genau an.