Beschluss von EU-Parlament 70 Prozent der Treibstoffe für Flugzeugen sollen bis 2050 nachhaltig sein

Flugzeuge in der EU müssen nach dem Willen des Europaparlaments künftig deutlich umweltfreundlicher betankt werden. Darunter fallen zum Beispiel Kraftstoffe aus Bioabfällen, Altspeiseöl oder Algen. Bis 2050 sollen 70 Prozent der Treibstoffe im Flugverkehr nachhaltig sein, wie das EU-Parlament am Mittwoch in Straßburg mitteilte. Die EU-Staaten müssen dem Vorhaben noch zustimmen, das gilt aber als Formsache.