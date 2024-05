Nach Angriff auf Rafah Belgien schlägt EU-Sanktionen gegen Israel vor

Nach der angeordneten Evakuierung von Teilen Rafahs am Wochenende hatte Israel die Stadt nach palästinensischen Angaben in der Nacht zum Dienstag aus der Luft und mit Panzern angegriffen und am Morgen die Kontrolle über den palästinensischen Teil des Grenzüberganges übernommen. Hierüber kamen zuvor die meisten Hilfslieferungen aus Ägypten in den Gazastreifen. Rund eine Million Menschen hatten in und um Rafah Schutz vor den Kämpfen zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas gesucht. Israel geht davon aus, dass sich in Rafah noch viele Hamas-Terroristen aufhalten und auch Geiseln festgehalten werden, die die Hamas beim Überfall auf Israel am 7. Oktober verschleppt hatte. Seinerzeit waren rund 1200 Israelis auf zum Teil bestialische Weise von der Hamas ermordet worden. Die USA und andere Länder hatten Israel vor einem Angriff auf Rafah gewarnt, so lange ein Schutz der Bevölkerung nicht sichergestellt ist.