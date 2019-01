TV-Panne in Großbritannien: BBC lässt May im Weltkriegs-Kampfflieger nach Brüssel fliegen

BBC lässt May im Weltkriegs-Kampfflieger nach Brüssel fliegen

TV-Panne in Großbritannien

Theresa May im britischen Unterhaus. Foto: REUTERS/HANDOUT

London Manche Bilder haben symbolischen Charakter - dieses hoffentlich nicht: Die BBC hat die Meldung, dass die britische Premierministerin nach Brüssel zurückkehren will, mit Bildern von einem Kampfflugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg unterlegt.

Die peinliche Panne ist bei der Brexit-Berichterstattung passiert. Zu den Worten „Theresa May sagt, sie will nach Brüssel zurückkehren, um ihr Brexit-Abkommen nachzuverhandeln“, zeigte der Sender Aufnahmen eines Kampfflugzeugs aus dem Zweiten Weltkrieg. In Sozialen Netzwerken sorgte die Panne für belustigte Reaktionen.