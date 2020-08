Toter an Bord : Banksy-Rettungsschiff im Mittelmeer setzt Notruf ab

Rom Das von dem britischen Künstler Banksy gestiftete Rettungsschiff „Louise Michel“ hat nach seiner zweiten Rettungsaktion auf dem Mittelmeer einen Notruf abgegeben. An Bord gebe es einen Toten.

Nach einer ersten Rettungsaktion am Donnerstag habe das Schiff am Freitag 130 weitere Flüchtlinge von einem sinkenden Schlauchboot gerettet. Neben dem Todesopfer gebe es mehrere Flüchtlinge mit Verbrennungen durch Benzin. Die Menschen seien tagelang auf See gewesen. Neben der zehnköpfigen Crew seien 219 Flüchtlinge an Bord der „Louise Michel“.