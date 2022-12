Außensicht auf ein mittelmäßiges Land Kopfschütteln über Deutschland

„In den USA existiert keine Lieferketten-Unterbrechung oder kriegsbedingte Inflation, und es gibt günstige Energie aus Atomkraft. Zurück in Deutschland registriert man, dass ohne Not die letzten Atomkraftwerke vom Netz genommen werden“, klagt Berger und klingt dabei fast verbittert. Denn er sieht auch einen „Mangel an Leadership“ beim Auftritt des Kanzlers bei EU-Gipfeln. „Ein starkes Europa ist nicht Kompass der Scholz-Politik“, beklagt Berger. Die Folge seien nicht nur wachsende politische Zweifel an Deutschland, sondern auch wirtschaftliche Folgen. So habe Polen die an die Ukraine gelieferten Waffen nicht durch Nachbestellungen in der EU ersetzt, sondern für etliche Milliarden in Südkorea eingekauft.