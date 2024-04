Brüsseler Außenministertreffen Wie sich die Nato auf Trump 2.0 vorbereitet

„Ich glaube nicht an Amerika allein“, sagt Stoltenberg in seiner kleinen Ansprache zum Nato-Jubiläum. „Ich glaube an Amerika und Europa zusammen“, fügt er hinzu. Sicherlich gehen bei diesen Sätzen den meisten die Worte Donald Trumps durch den Kopf, der jüngst die Auffassung kund getan hatte, die Nato sei für Europäer wichtiger als für Amerikaner. Es liege ein „großer, schöner“ Ozean zwischen den USA und „einigen Problemen“ in Europa. Staaten mit weniger Beiträgen zum Nato-Budget würde er nicht verteidigen, sondern Russland sogar ermutigen, mit ihnen zu tun, „was immer es will“. So deutlich hatte noch nie ein potenzieller neuer US-Präsident die Beistandsgarantie der Nato in Frage gestellt.