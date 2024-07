Außenministertreffen in Brüssel EU zollt Biden Respekt für Rückzug

In Washington ist noch tiefe Nacht, als in Brüssel die Außenminister der EU zusammenkommen und auf ihrer prallen Tagesordnung noch ein weiteres Gesprächsthema finden: Joe Bidens Entschluss, von seiner Kandidatur zu einer zweiten Amtszeit als US-Präsident zurückzutreten. „Ich habe großen Respekt“, sagt Deutschlands Außenminister Annalena Baerbock dazu. „Joe Biden stellt die Interessen seines Landes über seine eigenen.“ Zu beschäftigen haben sich die Außenminister auch mit dem genauen Gegenteil: Wie Ungarns Regierungschef Viktor Orbán seine eigenen Interessen über die der EU stellt. Baerbock nennt die mit dem Emblem der EU-Ratspräsidentschaft versehenen Reisen nach Moskau und Peking „Egotrips“. Während am Wochenbeginn die Innen- und der Justizminister aus Deutschland nicht am informelles Treffen in Ungarn teilnehmen, diskutieren die Außenminister, ob sie Ende August dasselbe tun sollen.