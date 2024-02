Aufwertung im Europaparlament Wie Bauern die EU-Debatte prägen

Der Ruf nach Reformen klingt an diesem Tag in Straßburg durch viele Redebeiträge. Nur über die konkreten Konturen herrscht nicht die geringste Klarheit. Einstweilen macht das Parlament gegen den Widerstand von SPD, Grünen und Linken jedoch mehrheitlich den Weg frei für die Zulassung neuer Gentechniken in der EU. Pflanzen, die per Genschere gegen Schädlinge und Klimafolgen widerstandsfähiger werden, sollen nach Meinung der Mehrheit aus Christdemokraten, Liberalen und Rechtspopulisten auf EU-Felder wachsen können. Damit geht das Parlament nun in die Verhandlungen mit dem Rat.