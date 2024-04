Schlussabstimmung im Europaparlament Aufgewühltes Ringen um gemeinsames Asylsystem

Eigentlich wird erwartet, dass es am Ende zumindest knappe Mehrheiten für die zehn Vorhaben gibt, aus denen das Geas-Paket in 44, oft nächtelangen Verhandlungsrunden zwischen Parlament und Ministerrat geschnürt worden ist. Doch noch in der Nacht haben Befürworter und Gegner versucht, das Abstimmungsverhalten zu beeinflussen. Mit im Fokus: die deutschen Grünen. Sie haben nach einem zermürbenden Ringen auf ihrem Parteitag, der hart an das Platzen der Regierungskoalition heranreichte, den Kompromiss auf Regierungsseite mitgetragen. Doch in Brüssel sagen die deutschen Grünen entschieden Nein.