Debatte um Atomkraft : EU-Experten plädieren für Kernkraft als grüne Investition

Brüssel Bei wenigen Themen scheiden sich die Geister so massiv wie bei der Frage: Wie stehst Du zur Atomkraft? Jetzt haben Experten der EU einen Bericht vorgelegt, in dem Sie die Union dazu auffordert, die Kernkraft als grüne Investition einzustufen.

In dem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Entwurf des wissenschaftlichen Dienstes der EU-Kommission heißt es: "Die Analysen ergaben keine wissenschaftlich fundierten Belege dafür, dass die Atomenergie die menschliche Gesundheit oder die Umwelt stärker schädigt als andere Technologien zur Stromerzeugung." Die Lagerung von Atomabfall tief unter der Erde sei "angebracht und sicher", heißt es in dem Dokument der Gemeinsamen Forschungsstelle (JRC) der Kommission. Die Autoren verweisen auf entsprechende Projekte in Frankreich und Finnland. Die EU-Kommission lehnte eine Stellungnahme zu dem Entwurf ab.