Migration nach Europa : Anwälte zeigen EU wegen Menschenrechtsverstößen an

Mehrere Männer stehen an Deck des Seenotkreuzers Golfo Azzurro. Sie wurden von der spanischen NGO Proactiva Open Arms gerettet, nachdem sie bei der Flucht von Libyen nach Europa im Mittelmeer in Not geraten waren (Archivbild). Foto: dpa/Emilio Morenatti

Paris Mehrere Anwälte haben die Europäische Union wegen ihres Umgangs mit der Migrationskrise beim Internationalen Strafgerichtshof angezeigt. Sie werfen der EU vor, Vergewaltigung und Folter durch eine libysche Küstenwache zu dulden.

Menschenrechtsanwälte haben die EU wegen ihres Umgangs mit der Migrationskrise beim Internationalen Strafgerichtshof angezeigt. Mehr als 40.000 Menschen seien im Mittelmeer abgefangen und in Haftlager und Folterkammern in Libyen gebracht worden, hieß es in einem am Montag verbreiteten Justizdokument, in dem das Gericht um Einleitung eines Verfahrens gebeten wird. Die Missstände spielten sich unter der Migrationspolitik der EU ab, die damit für Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich sei.