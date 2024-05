Welle von Antisemitismus Jüdische Zukunft in Europa nur unter Polizeischutz?

Sieht die jüdische Zukunft in Europa also düster aus? Vor hundert Jahren gab es noch zehn Millionen Juden in Europa, heute sind es noch 1,5 Millionen. Dagegen ist die Zahl der Muslime in Europa auf geschätzt 50 Millionen gestiegen - und sie wächst weiter. Besonders hoch ist ihr Anteil in Belgien und Frankreich, wo besonders viele junge Muslime wohnen und wo die Zahl der antisemitischen Vorfälle seit dem 7. Oktober geradezu explodiert ist. In den Gesprächen im Europaviertel dreht sich vieles um die anhaltenden Kämpfe im Gaza-Streifen, um das Einrücken israelischer Streitkräfte in Rafah. Bei allem Verständnis für die Reaktion Israels auf Terror und Entführung wird darauf verwiesen, dass Israel trotz inzwischen sieben Monaten Kriegs das Blatt nicht habe wenden, nur ganz wenige Geiseln habe befreien können - und die Hamas damit begonnen habe, sich in den von Israel bereits „gesäuberten“ Gebieten wieder einzurichten. Derweil wirke der Krieg weiter als Mittel zur Radikalisierung palästinensischer Jugendlicher und mit ihnen sympathisierender Araber - auch in Europa.