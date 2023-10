Anschlag von Brüssel Die islamistische Terrorgefahr ist zurück in Europa

Es ist gerade einen Monat her, dass Belgien mit der Verkündung des Strafmaßes gegen die islamistischen Terroristen einen juristischen Schlussstrich unter die verheerenden Anschläge auf Flughafen und U-Bahn gezogen hat. Für die meisten war der Prozess in Brüssel wichtig, aber für Nicht-Betroffene fühlte er sich an wie ein Blick in eine lange zurückliegende Phase Europas: Die 130 Toten des islamistischen Terrors in Paris – November 2015. Die 35 Toten in Brüssel – März 2016. Die 86 Toten in Nizza – Juli 2016. Die 13 Toten vom Breitscheidplatz in Berlin – Dezember 2016. Festnahmen von Islamisten mit Attentatsplänen erweckten den Eindruck, das Problem im Griff zu haben.