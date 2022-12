EU-Regulierung kommt nicht voran Ampel enttäuscht Millionen Plattform-Arbeiter

Die Zusammenfassung ihres Treffens in Brüssel verpackten die EU-Arbeitsminister in eine Formulierung für Feinschmecker: Man habe darüber diskutiert, wie die Beschäftigungsverhältnisse für Menschen mit Plattformarbeiten verbessert werden können und eine gemeinsame Position zum Schutz von Beschäftigten gegen Asbest-Risiken gefunden, lautete am Donnerstagabend die offizielle Zusammenfassung des Treffens. Auf Deutsch: Das Vorhaben, auch bei der Plattform-Beschäftigung voranzukommen, scheiterte. Damit geht die Enttäuschung für potenziell 28 Millionen Plattformbeschäftigte in die nächste Runde.