Agrarpakete ausgehebelt Konservative und EU-Kommission auf Konfrontationskurs

Montag Hiroshima, Mittwoch Frankfurt, Donnerstag Berlin, Freitag Italien - nur kurz war EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in dieser Woche in Brüssel. Es mag ein Zufall ihres Terminkalenders sein. Aber er bringt sie wenigstens örtlich weg von den Einschlägen, die in diesen Tagen immer näher kommen und die mit dem bemerkenswerten Umstand zu tun haben, dass von der Leyens eigene Europa-Partei von der Leyens zentraler Europa-Politik den Boden entzieht. Die Selbstradikalisierung begann beim kleinen Parteitag der Europäischen Volkspartei Anfang Mai in München und führte nun zu dem viele in Brüssel nervös machenden Vorgang, dass mit tatkräftiger EVP-Hilfe zentrale Klimavorhaben von der Leyens in zwei Fachausschüssen komplett zurückgewiesen wurden.