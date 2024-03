Verfahren in Münster Wie extremistisch ist die AfD als Gesamtpartei?

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hob im Gespräch mit unserer Redaktion die Bedeutung des anstehenden Richterspruchs hervor: „Das ist ein zentrales Verfahren, weil danach klar ist, arbeitet die AfD gegen die Verfassung oder nicht? Sind das Extremisten oder nicht?“ Er fügte hinzu: „Es würde uns auch absichern in der Art, wie wir mit denen umgehen.“ Auf die Frage, ob er ein Parteiverbot befürwortet, sagte er: „Im Moment würde ich nein sagen.“ Die AfD sei inzwischen in vielen Parlamenten, habe viele Mitglieder und sehr viele Anhänger. „Ein Verbot birgt die Gefahr einer Wagenburg und da habe ich keine Lust drauf. Ich finde, wir müssen die Leute zurückholen, sonst ist die Schlacht verloren.“ Reul ergänzte: „Ob ein paar AfD-Leute im Parlament sitzen, das stört mich zwar, aber das ist nicht so entscheidend.“ Viel entscheidender sei: „Wir müssen an die Wähler kommen, die von uns glauben, wir sagen ihnen nicht die Wahrheit, verraten nie die Nationalität von Tätern. Wenn wir dann noch sagen, wir verbieten euch, dann geht das schief, glaube ich.“