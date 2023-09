Herkunft der Zutaten Ärger um EU-Vorstoß zu Nürnberger Lebkuchen und Bratwürsten

Die Nürnberger Hersteller ärgert auch, dass der Vorstoß aus ihrer Sicht die Entstehungsgeschichte der Nürnberger Lebkuchen und Bratwürste nicht berücksichtigt. Deren Tradition reicht bis ins späte Mittelalter zurück, als Nürnberg ein international bedeutendes Handelszentrum war. Dadurch konnte man dort leicht an exotische Zutaten für Lebkuchen wie Zimt, Nelken oder Mandeln kommen. Schweinehaltung war dem Schutzverband Nürnberger Bratwürste zufolge wiederum in der Stadt von jeher kaum möglich, so dass das Fleisch schon seit Jahrhunderten importiert wird.