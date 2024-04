EU-Parlament für Grundrecht auf Schwangerschaftsabbruch Abtreibungsdebatte kommt europaweit neu ins Rollen

Jahrzehntelang schien die Befriedung der Gesellschaft im Streit um Abtreibungen zu halten, nachdem in Deutschland das Verfassungsgericht entschieden und der Bundestag 1995 den Schwangerschaftsabbruch unter bestimmten Voraussetzungen in den ersten zwölf Wochen straffrei gestellt hatte. Doch nun droht ein neuer Großkonflikt - weit über Deutschland hinaus. Bevor am Montag eine Regierungskommission ihre Empfehlungen zur neuerlichen Reform des Paragrafen 218 vorstellt, haben am Donnerstag in Warschau und Brüssel erbitterte Auseinandersetzungen begonnen. Im Europaparlament entschied sich eine Mehrheit aus Sozialdemokraten, Liberalen, Grünen und Linken, eine Verankerung des Grundrechts auf Abtreibung in der Charta der Europäischen Union zu verlangen.