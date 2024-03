Ukrainische Kinder verschleppt EU verdammt Putins „teuflischen Plan“

Doch wie will die EU das erreichen? Für den Ministerrat und die belgische Ratspräsidentschaft berichtet Außenministerin Hadja Lahbib vom letzten Treffen der EU-Justizminister, bei denen die Runde zusammen mit dem ukrainischen Generalstaatsanwalt Vorkehrungen für eine Bestrafung der an den Deportationen beteiligten russischen Personen besprochen hätten. Sechs Mitgliedsstaaten hätten Experten in ein Ermittlungsteam entsandt und beteiligten sich am Aufbau einer Datenbank. Die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Dubravka Suica, schildert die EU-Beteiligung an Gremien und Initiativen, die international und in der Ukraine entstanden sind, um die ukrainischen Kinder aus Russland nach Hause zu holen, und begrüßt es namens der EU, dass die russische Armee von den Vereinten Nationen auf eine Liste von Organisationen gesetzt wurde, die schwere Vergehen gegen Kinder in bewaffneten Konflikten begehen. Das Papier wird auch als „Liste der Schande“ bezeichnet.