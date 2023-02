10. Paket gegen Russland Was haben die EU-Sanktionen bisher bewirkt?

Aktuelle Statistiken sind der eine Blick auf die Situation des Kriegstreibers mit unbedingtem Willen zur Vernichtung einer eigenen ukrainischen Staatlichkeit. Sie können, so ist eine Vermutung, auch gefälscht sein. Putin lasse vor allem Daten verbreiten, die seinen Kurs bestätigen, und zwar unabhängig von jedem Wahrheitsgehalt, lautet die zentrale These einer Studie von Wissenschaftlern der amerikanischen Yale-Universität. Andererseits korrigierte sich jüngst der Internationale Währungsfonds in seinen Erwartungen. Im vergangenen Jahr sei die russische Wirtschaft nicht um zehn Prozent geschrumpft, sondern nur um 2,2. Und in diesem Jahr werde sie wohl nicht in einem ähnlichen Umfang schrumpfen, sondern um 0,3 Prozent wachsen, im nächsten sogar um 2,1 Prozent.