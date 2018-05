Berlin/Brüssel: EU will Atomabkommen mit Iran retten

Berlin/Brüssel Tiefe Sorge und scharfe Kritik bestimmen weltweit die Reaktionen auf den Ausstieg der USA aus den Vereinbarungen mit dem Iran zur Kontrolle über dessen Atomanlagen. Die EU und China versichern Teheran, man werde den Pakt fortführen.

Merkel bezeichnete den am Dienstag von US-Präsident Donald Trump verkündeten Rückzug als schwerwiegend. Man wolle alles tun, damit der Iran seine Zusagen auch in Zukunft einhalte. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron plädierte für eine Erweiterung der Vereinbarung. Die Europäer blieben in dem Abkommen, weil es für die Stabilität im Nahen Osten wichtig sei. Man müsse aber den Ansatz ausdehnen auf Themen wie die ballistischen Raketen. Dazu hätten Deutschland, Frankreich und Großbritannien ihren Außenministern das Mandat gegeben.

Die Bundesregierung will die wirtschaftlichen Folgen möglichst klein halten. "Wir werden versuchen, alles Mögliche hinzubekommen, was dazu beiträgt, dass europäische Unternehmen nicht allzu sehr beeinträchtigt werden", sagte Finanzminister Olaf Scholz (SPD). Aktuell sei das Handelsvolumen mit dem Iran zwar nicht groß, aber jeder Einzelfall müsse betrachtet werden.

Mit seiner Forderung nach einem sofortigen Rückzug deutscher Unternehmen aus dem Iran hat sich der neue US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, keine Freunde gemacht. SPD-Chefin Andrea Nahles befand, Grenell scheine "ein bisschen Nachhilfe" in Diplomatie gut gebrauchen zu können. Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz und ehemalige deutsche Botschafter in den USA, Wolfgang Ischinger, riet Grenell, die Politik seines Landes zu erklären, aber niemals dem Gastland zu sagen, was es zu tun habe. Der US-Diplomat hatte nur Stunden nach seiner Amtseinführung auf Twitter deutsche Firmen, die im Iran Geschäfte machten, aufgefordert, diese "sofort herunterzufahren".