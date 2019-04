Meinung : Nach dem Nationalstaat

Düsseldorf Der Zustand der EU im Allgemeinen und der Brexit im Speziellen stellen die Frage neu, welche Zukunft der Nationalstaat hat. Ein Naturgesetz ist er jedenfalls nicht. Ein Plädoyer für ein neues europäisches Bewusstsein.

Frank Vollmer (fvo) ist Redakteur in der politischen Nachrichtenredaktion.

Wussten Sie schon? Seit knapp einem halben Jahr leben wir in einer europäischen, pardon: in der Europäischen Republik. Der Europäische Rat der Staats- und Regierungschefs ist abgesetzt, dem Europaparlament gebührt das Recht, eine gesamteuropäische Regierung zu wählen.

Nun ja. All das ist einstweilen Vision. Formuliert haben sie am 10. November 2018 die deutsche Politologin Ulrike Guérot und der österreichische Schriftsteller Robert Menasse. Ihr kühnes „Manifest der Europäischen Republik“ war teils politischer Akt, teils Kunstprojekt. Und, natürlich, Traumtänzerei. Aber eine, die Antworten auf drängende Fragen anbietet: Wie geht es weiter mit der EU nach dem Brexit? Ist an „mehr Europa“ noch zu denken?