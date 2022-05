Umgang mit Ungarn : Beschwichtigungspolitik ist auch innerhalb der EU gefährlich

Meinung Düsseldorf Spätestens seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine ist klar, wie gefährlich Beschwichtigungsstrategien im Umgang mit autokratischen Staaten sind. Das müsste auch innerhalb der EU für ein Umdenken sorgen - etwa für den Umgang mit Mitgliedsstaaten, die Schritt für Schritt ihre demokratischen Strukturen zerstören.

Man kann das als Appeasementpolitik im Innern der EU bezeichnen. Und es birgt dieselben Gefahren, wie ein Beschwichtigungskurs gegenüber Staaten in anderen Teilen der Welt, zu denen Abhängigkeiten bestehen. Wer sich auf Demokratieverächter einlässt, darf es nicht mit der heimlichen Hoffnung tun, dass ein Minimum an Standards schon eingehalten werde. Auf Kompromisswille zu bauen, ist fehl am Platze, wie sich jetzt etwa in der Ölembargo-Frage zeigt. Denn natürlich darf und muss Ungarn eigene wirtschaftliche Interessen vertreten. Deutschland tut das in der Frage eines Gasembargos auch. Doch ist es eben eine Sache, falsche Abhängigkeiten öffentlich zu benennen, die Fehler zu reflektieren und nach Lösungen zu suchen, eine andere, selbstbewusst eine Blockadehaltung einzunehmen und Forderungen an die EU-Partner zu stellen, ohne die zu große Nähe zu Russland zu problematisieren.

Natürlich stellt sich die Frage, was die Alternative zu Appeasement ist. Beobachter wie Sophie Pornschlegel vom Berliner Think-tank Das Progressive Zentrum sagen, dass die rechtlichen und politischen Mittel der EU noch nicht ausgeschöpft sind, um gegen Demokratieabbau vorzugehen – und die entsprechenden Staaten auch finanziell zu treffen. So könnten etwa auch einzelne EU-Mitglieder Vertragsverletzungsverfahren anstrengen, wenn sie Vorgänge in anderen EU-Staaten, in denen die Demokratie erodiert, für sanktionswürdig halten. Das ist auch eine Frage des politischen Willens. Bisher habe das Thema Rechtsstaatlichkeit zu wenig Beachtung gefunden. Die Folgen zeigen sich in der Krise. Es werde die EU mehr und mehr lähmen, wenn sie autokratische Strukturen in Mitgliedsstaaten dulde, meint Pornschlegel. Das sehe man nicht nur beim Ölembargo, sondern etwa auch am Veto Polens in Sachen Unternehmenssteuer. Solange Grundsatzentscheidungen im Europäischen Rat einstimmig gefällt werden, muss die Gemeinschaft damit rechnen, von abdriftenden Regierungen erpresst zu werden. Denn ihr Abstimmungsgewicht, und damit ihr Blockadepotential, ist ihr Machtinstrument – beispielsweise um doch an eingefrorene EU-Gelder zu kommen. Und da geht es um viele Milliarden.