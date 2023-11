Abschluss zuletzt verzögert Lula will EU-Mercosur-Abkommen noch in diesem Jahr abschließen

Der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva will ein EU-Mercosur-Handelsabkommen noch in seiner Amtszeit als Vorsitzender des südamerikanischen Blocks abschließen. Das habe er EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einem Telefonat mitgeteilt, sagte Lula am Dienstag. Nach Angaben des brasilianischen Regierungschefs wollen beide versuchen, sich noch in diesem Monat auf dem Klimagipfel COP28 in Dubai zu treffen, um die Gespräche über das lang erwartete Abkommen voranzutreiben.