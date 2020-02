Regeln für Künstliche Intelligenz geplant : EU-Kommission will Google, Amazon und Co. einschränken

Info

China Die Staatsführung in Peking hat klare Ziele vorgegeben: Bis 2030 soll das Land beim Thema Künstliche Intelligenz weltweit führend sein. Entsprechend werden gesetzliche Vorgaben angepasst und Unternehmen auf Kurs gebracht. Alibaba ist das chinesische Pendant zu Amazon, Weibo und Qzone ersetzen Twitter und Facebook, Baidu ist die größte Suchmaschine im chinesischen Internet – alle Konzerne investieren kräftig und gehören zu den weltweiten Innovationstreibern in Sachen Künstlicher Intelligenz. Seit diesem Jahr arbeitet man in Peking an ethischen Normen, die später zu Gesetzen werden sollen. Das Ziel ist vor allem ein Ausbau der Kontrollmöglichkeiten über die eigene Bevölkerung.

USA Wo China Marktführer werden will, da greift es in der Regel die Machtposition der USA an – so auch beim Thema Künstliche Intelligenz. Präsident Trump hat deshalb im vergangenen Jahr einen Erlass unterzeichnet, der Behörden und Ministerien anweist, die Entwicklung von KI vorrangig zu behandeln. Das betrifft vor allem etwaige Regulierungspläne: Diese dürfen Wachstum und Innovation nicht im Wege stehen, technische Vorschriften sind unerwünscht. Mit finanzieller Förderung hält sich Trump jedoch zurück.