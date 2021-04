Debatte um Zweitimpfung : EU-Behörde gibt weiter grünes Licht für Astrazeneca-Impfstoff

Berlin Der Nutzen ist weiterhin größer als das Risiko, davon zeigen sich Experten überzeugt. Großbritannien will trotz guter Erfahrungen mit Astrazeneca jüngeren Menschen eine Alternative anbieten. Der Chef des Weltärztebundes Montgomery fordert eine Auswahlmöglichkeit bei Impfstoffen.

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) gibt weiterhin grünes Licht für den Corona-Impfstoff des Herstellers Astrazeneca. Trotz sehr seltener Fälle von Blutgerinnseln in Hirnvenen empfiehlt die EMA weiterhin uneingeschränkt die Anwendung des Impfstoffes. „Der Nutzen des Wirkstoffes bei der Bekämpfung von Covid-19 ist deutlich höher zu bewerten als die Risiken“, sagte EMA-Chefin Emer Cooke am Mittwoch in Amsterdam.

Die Experten stellten zwar einen Zusammenhang zwischen Impfstoff und Thrombosen bei einer sehr geringen Zahl von Blutplättchen fest. Dies trete allerdings sehr selten auf. Die Behörde hält damit weiterhin an ihrer Bewertung des Präparates fest. Experten hatten zuvor Meldungen von Thrombosen nach einer Impfung eingehend untersucht. Diese Analysen würden fortgesetzt, wie die EMA mitteilte.

Unklar ist, was für Folgen die EMA-Entscheidung nun für die Impfungen haben wird. Mehrere EU-Länder, darunter Deutschland, hatten zuvor den Einsatz des Impfstoffes auf Personen ab 60 Jahre eingeschränkt. Hintergrund waren seltene Fälle von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen nach einer Astrazeneca-Impfung. In Deutschland gab es 31 Verdachtsfälle.

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, hat nun einen klaren Fahrplan von den Gesundheitsministern von Bund und Länder über das weitere Vorgehen bei den Impfungen mit dem Impfstoff von Astrazeneca gefordert. Auf die Frage, was er von den Gesundheitsministern erwarte, sagte Mertens unserer Redaktion: „Ein klares, einheitliches und möglichst einfaches Vorgehen.“ Zugleich ordnete Mertens die jüngste Stiko-Empfehlung ein, wonach Menschen unter 60 Jahren, die bereits eine erste Astrazeneca-Impfung erhalten haben, bei der zweiten Impfung auf einen anderen Impfstoff umsteigen sollten. „Der Schutz gegen Covid-19 nimmt bei einmaliger Astrazeneca-Impfung nach gewisser Zeit ab.“ Mertens wies darauf hin, dass es bei einer Zweitimpfung mit einem anderen Impfstoff sogar zu einer besseren Schutzwirkung vor Covid-19 kommen könne. „Es gibt weder einen Hinweis darauf noch eine plausible immunologische Überlegung dazu, dass die Auffrischung der Immunantwort gegen das Speik-Protein durch den heterologen mRNA-Impfstoff eine negative Auswirkung haben könnte“, sagte der Stiko-Chef. „Es könnte übrigens sogar sein, dass die Schutzwirkung stärker ausfällt“, so Mertens. Er schloss aus, dass es zu einer Art „Streit zwischen zwei Impfstoffen“ im menschlichen Organismus kommen könne. Zugleich plädierte er für eine weiterhin sorgfältige Überwachung durch das Paul-Ehrlich-Institut (PEI). „Wir müssen den weiteren Fortgang der Impfungen, mit allen Impfstoffen, genau überwachen. Dies ist zuerst Aufgabe des PEI. Es hat sich ja gezeigt, dass die Pharmakovigilanz bei uns in Deutschland gut funktioniert hat“, so Mertens weiter.

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, sagte auf Anfrage: „Die Diskussion um den AstraZeneca Impfstoff reißt nicht ab. Da ist es gut, dass die EMA klare Kante zeigt.“ Der Impfstoff sei aller Wahrscheinlichkeit nach – noch fehle die wissenschaftliche Evidenz – für die sehr selten Hirnvenenthrombosen vor allem bei Frauen unter 60 Jahren verantwortlich. „Das Risiko der Impfung ist aber deutlich geringer als das Risiko der Erkrankung. „Wir müssen jetzt noch mehr auf Biontech, Moderna und Johnson&Johnson setzen. Und man muss den Menschen so bald wie möglich ein Wahlrecht für den Impfstoff einräumen“, sagte Montgomery.

Der gesundheitspolitische Sprecher der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Peter Liese, befürwortete die erhöhte Vorsicht in Deutschland bei dem Impfstoff von Astrazeneca. „Ich finde es richtig, dass die Verantwortlichen in Deutschland vorsichtig sind und den AstraZeneca-Impfstoff nur für die Bevölkerungsgruppen empfehlen, für die er wirksam und nebenwirkungsarm ist“, sagte Liese. „Nach den zwar insgesamt seltenen, aber im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung stark gehäuften Hirnvenenthrombosen ist es richtig, diesen Impfstoff nur dort einzusetzen, wo diese Hirnvenenthrombosen nicht aufgetreten sind“, so der CDU-Politiker. „Es läuft zwar vieles nicht rund in der Impfkampagne in Deutschland, aber wir sind in der glücklichen Lage, dass wir Alternativen haben, sodass Jüngere mit Biontech/Pfizer, Moderna und demnächst Johnson&Johnson geimpft werden können und Ältere mit Astrazeneca“, so Liese weiter. Zugleich begrüßte der Gesundheitspolitiker die jüngste Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko), wonach Menschen unter 60 Jahren, die bereits eine erste Astrazeneca-Impfung erhalten haben, bei der zweiten Impfung auf einen anderen Impfstoff umsteigen sollten. „Es spricht vieles dafür, dass diejenigen, die die Erstimpfung mit Astrazeneca erhalten haben und die Zweitimpfung mit Biontech/Pfizer, ähnlich gut geschützt sind. Wir brauchen ja wahrscheinlich auch im Herbst eine Impfung mit angepassten Impfstoffen wegen der Mutationen. Nach meiner Einschätzung werden das fast nur mRNA-Impfstoffe sein, sodass sich die Frage, die sich jetzt für einen Teil der Bevölkerung stellt, im Herbst für die Gesamtbevölkerung stellt. Ich halte die Empfehlung der Stiko für vernünftig“, betonte Liese.

