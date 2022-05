EU-Außenbeauftragter​: Keine schnelle Einigung auf Ölembargo zu erwarten​

Brüssel Die Europäische Kommission schlug Anfang Mai ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland vor, das auch ein Verbot von Öleinfuhren umfasst. Presseberichten zufolge blockiert Ungarn das Embargo, das von russischen Lieferungen abhängt.

Im Streit um ein Ölembargo gegen Russland rechnet der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell nicht mit einer raschen Einigung. Borrell sagte am Montag, einige Länder lehnten ein solches Vorhaben ab und seien in ihrer Haltung äußerst entschlossen. Der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis warf Ungarn vor, die EU als Geisel zu nehmen.

„Wir werden unser Bestes tun, um die Situation zu entschärfen. Ich kann nicht versichern, dass dies geschehen wird, da die Positionen ziemlich stark sind“, sagte Borrell vor einem Treffen der EU-Außenminister in Brüssel . Einige Mitgliedsländer seien stärker von russischem Öl abhängig und hätte daher im Fall eines Embargos größere Schwierigkeiten. Sie könnten Öl nur über Pipelines und aus Russland beziehen.

Die Europäische Kommission schlug Anfang Mai ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland vor, das auch ein Verbot von Öleinfuhren umfasst. Bereits damals räumte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein, es werde nicht einfach sein, die Zustimmung aller Mitgliedsländer zu erreichen. Ungarn ist neben Tschechien und der Slowakei eines von mehreren Binnenländern, die in hohem Maße von russischem Öl abhängig sind. Auch Bulgarien hat Vorbehalte.

Kräfte sammeln an der Ostsee

Treffen der G7-Außenminister in Holstein

Treffen der G7-Außenminister in Holstein : Kräfte sammeln an der Ostsee

Der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis sagte, die gesamte Union werde von einem Mitgliedstaat als Geisel gehalten. Ländern wie Ungarn sei ein Ausstieg aus dem russischen Öl bis zum 31. Dezember 2024 angeboten worden, was ausreichend sei.

Sein irischer Kollege Simon Coveney sprach dagegen von einer schwierigen Frage für manche Länder. Aber das Embargo müsse kommen. „Wir müssen ein klares Signal an den Kreml und an Moskau senden, dass die Kosten ihres andauernden Krieges in der Ukraine, der absolut nicht zu rechtfertigen ist, weiter steigen werden“, sagte Coveney.