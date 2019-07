Kandidatenkür bei der SPD : Erste Bewerbungen für SPD-Vorsitz

Düsseldorf Auch Bundesumweltministerin Schulze könnte Interesse bekunden. Die Bewerbungsfrist endet aber erst Ende August.

Zwei Monate vor Ende der offiziellen Bewerbungsfrist bringen sich die ersten Kandidaten aus NRW für den Bundesvorsitz der SPD in Stellung. Wie aus Parteikreisen verlautete, erwägt auch die amtierende Bundesumweltministerin Svenja Schulze eine Kandidatur. Entschieden sei aber noch nichts, auch nicht, ob sie als Einzelperson oder im Tandem antreten wolle. Schulze selbst äußerte sich dazu am Mittwoch nicht.

Seit dem 1. Juli läuft die Bewerbungsfrist, am 1. September endet sie. Um tatsächlich nominiert zu werden, brauchen Bewerber die Unterstützung eines Landesverbandes oder von fünf Unterbezirken oder einem Bezirk. Allein in NRW gibt es 52 Unterbezirke. Ausdrücklich erwünscht sind Bewerbungen im Team - für eine Doppelspitze.

Als erstes Duo brachten sich bereits die frühere NRW-Familienministerin Christina Kampmann und Europa-Staatsminister Michael Roth aus Hessen via Interview mit der Neuen Westfälischen ins Gespräch. Kampmann verfüge über guten Rückhalt in Ost-Westfalen, Roth in Hessen, hieß es dazu in Parteikreisen. Ihre Aussichten auf den Parteivorsitz wurden allerdings als gering bewertet, weil sie bundesweit nicht sehr bekannt seien und bundespolitisch kaum erfahren. Zudem gelte: „Wer zuerst genannt wird, ist zuerst verbrannt.“