Persönlich Bekir Alboga: Erdogans deutsche Stütze

Man kennt Bekir Alboga aus dem Fernsehen. Er ergreift oft das Wort, wenn es um das Zusammenleben von Deutschen und Türken in unserem Lande geht. Er bezieht Stellung in Talk-Runden, wenn Fragen um Kopftuch oder Integration Antworten suchen, er spricht über Ausgrenzung oder die Verurteilung islamistischen Terrors. Bekir Alboga tut dies nicht als Privatmann, sondern ist als Funktionär der "Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion" (DITIB), deren Generalsekretär er einst war, gefragt.

Man kennt Bekir Alboga aus dem Fernsehen. Er ergreift oft das Wort, wenn es um das Zusammenleben von Deutschen und Türken in unserem Land geht. Er bezieht Stellung in Talkrunden, wenn Fragen nach Kopftuch oder Integration Antworten suchen, er spricht über Ausgrenzung oder die Verurteilung islamistischen Terrors. Bekir Alboga tut dies nicht als Privatmann, sondern ist als Funktionär der "Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion" (Ditib) gefragt, deren Generalsekretär er einst war.

Bekir Alboga fühlt sich zu Höherem berufen. Ihn drängt es in die Politik. Nicht in Deutschland, was Sinn ergeben würde, denn er lebt seit Jahrzehnten hier. Er wurde 1963 in der Türkei geboren, kam 1980 nach Deutschland, studierte Islamwissenschaften und war mehrfach der Sprecher des Koordinierungsrats der Muslime. Seit 2013 ist er deutscher Staatsbürger. Er ist Vater einer Tochter und zweier Söhne.

Alboga will in der und für die Türkei Politik machen. Er will in der Provinz Konya ein Mandat ergattern. Der Umbau der Türkei zum Präsidialsystem soll mit Parlaments- und Präsidentenwahlen am 24. Juni gekrönt werden. Der Präsident wird dann als Staats- und Regierungschef über eine nicht gekannte Machtfülle verfügen. Die Opposition, sofern sie noch ihre Stimme zu erheben wagt, warnt vor einer Ein-Mann-Herrschaft Erdogans. Das Pikante: Alboga kandidiert für dessen islamisch-konservative AKP. Erdogan hält von Rechtsstaat und Pressefreiheit wenig. Für ihn ist Opposition oft nur Verrat oder Terrorismus.