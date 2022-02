Polen fordert Stopp auch für die laufende Pipeline : Eon lehnt Aus von Nord Stream 1 ab

Essen Polen fordert nach dem Stopp von Nord Stream 2 auch das Ende von Nord Stream 1. Das würde Eon treffen - und Deutschland vor ein großes Problem stellen. 37 Prozent des deutschen Gasimports laufen durch diese Röhre. Auch der Druck auf Gerhard Schröder wächst.

Ein Stopp hätte gravierende Folgen: Nord Stream 1 ist seit 2011 in Betrieb und verläuft vom russischen Wyborg nach Lubmin in Vorpommern. Deutschland bezieht 37 Prozent seiner Gas-Importe allein aus Nord Stream 1, wie das NRW-Wirtschaftsministerium erklärte. Und Russland wird sein Gas kaum auf andere Pipelines umleiten, wenn Deutschland Nord Stream 1 dicht macht. Wichtige andere Pipelines sind etwa Jamal und Druschba.

Eigentümer ist die Nord Stream AG, die wiederum im Besitz ist von Gazprom (51 Prozent), Wintershall Dea und Eon (mit je 15,5 Prozent), Gasunie und Engie (je neun Prozent). Der Essener Konzern hat seine Anteile in sein Pensionsvermögen eingebracht. „Die Beteiligung ist für uns eine historische und keine strategische Beteiligung“, erklärte der Eon-Sprecher. Eon setzt darauf, dass Polen sich mit seiner Forderung nicht durchsetzt: „Insgesamt sehen wir Nord Stream 1 regulatorisch vollkommen unterschiedlich zu den laufenden Diskussionen um die Nord Stream 2-Leitung, an der wir als Eon nicht beteiligt sind. Bei Nord Stream 1 handelt es sich um eine genehmigte und voll operative Gasimportleitung“, so der Eon-Sprecher. Zugleich betonte er: „Wir bekommen eine feste Vergütung auf das investierte Kapital, unabhängig davon, wie viel Erdgas tatsächlich durchgeleitet wird.“ Laut Nord Stream 1 seien die Kapazitäten in den vergangenen beiden Jahren ausgelastet gewesen.