Intensivmediziner besorgt : Entspannung in den Kliniken erst im Sommer erwartet

Ein Covid-19-Patient liegt am 30. Dezember 2020 in einem isoliertem Intensivbett-Zimmer in der Asklepios Klinik im bayerischen Gauting. Der Patient liegt im künstlichen Koma und wird beatmet. Foto: dpa/Sven Hoppe

Berlin Mehr als 5500 Covid-Patienten werden derzeit auf deutschen Intensivstationen versorgt. Damit die Krankenhäuser nicht überlastet werden, fordern Experten einen längeren Lockdown.

Am Neujahrstag stieg die Zahl der bekannten Infektionen in Deutschland laut Robert-Koch-Institut um 22.924 auf 1,74 Millionen. Die Zahl der Todesfälle legte demnach um 553 auf 33.624 zu. Am 1. Januar wurden nach Divi-Angaben 5598 Patienten auf Intensivstationen versorgt (41 weniger als am Vortag). 3111 von ihnen mussten beatmet werden. Derzeit sind noch etwa 18 Prozent der Intensiv­betten in Deutschland frei, 21.639 waren am Freitag belegt.