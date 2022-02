Energie : Bundesregierung will Vollversorgung mit Ökostrom bis 2035

Bundesregierung will Vollversorgung mit Ökostrom bis 2035

Windräder zwischen den Inseln Rügen und Bornholm in der Ostsee. Foto: dpa/Jens Büttner

Berlin Für Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck ist der beschleunigte Ausbau ein zentrales Element, um sich unabhängiger von russischen Lieferungen fossiler Energien zu machen.

Deutschland will sich bis 2035 ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgen. Damit richte man sich konsequent auf das im Pariser Weltklimavertrag vereinbarte Ziel aus, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränkten, heißt es in einem Eckpunktepapier der Bundesregierung, das Reuters am Montag vorlag. Bis 2030 soll der Anteil von Wind- oder Solarstrom 80 Prozent erreichen. Die entsprechende Novelle des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG) ist fertig.