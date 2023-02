Energiepauschale für Studierende So kommen Studis zu ihrer Soforthilfe-Zahlung

Was ist die Soforthilfe und wer bekommt sie? Studentinnen und Studenten, die Bafög erhalten und nicht erwerbstätig sind, erhielten im Sommer bereits den Heizkostenzuschuss I. Ab Herbst sollten noch 345 Euro durch den Heizkostenzuschuss II über die reguläre Bafög-Zahlung zur Verfügung gestellt werden. Letzterer ist bisher aber noch nicht angelaufen. Die Energiepreispauschale über 300 Euro bekamen Studierende, die einem Minijob nachgehen, wie alle Arbeitnehmer auch. Im September beschloss die Ampelkoalition mit dem Entlastungspaket III einen weiteren Zuschuss. 200 Euro bekommen Studenten, Fachschüler, duale Studenten und Teilzeitstudenten, die am 1. Dezember 2022 an einer deutschen Hochschule immatrikuliert oder einer Ausbildungsstätte gemeldet waren vom Bund. 3,5 Millionen Studenten und Fachschüler haben Anspruch auf die Soforthilfe. Azubis bekommen keine Soforthilfe.