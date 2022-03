Energiepaket der Ampel : Die Ampel kuscht vor den Stammtischen

Meinung Die Energiepauschale für alle ist völlig unnötig, Gutverdiener können die hohen Spritpreise tragen. Mit der Steuersenkung konterkariert die Ampel ihre eigene Klimapolitik. Offenbar diktieren Landtagswahlen und nicht ökonomische Vernunft die Politik. Dann würde man nur Bedürftigen helfen.

Der Druck ist groß: Benzinpreise über zwei Euro treffen vor allem die Bürger hart, die viel fahren und wenig Geld haben. Die Heizkosten schnellen in die Höhe, was bei den Mietern noch gar nicht richtig durchgeschlagen ist. Seit der Corona-Pandemie , in der ein Rettungsschirm nach dem anderen aufgespannt wurde, scheint sich die Überzeugung etabliert zu haben, der Staat könne mit viel Geld alle Krisen lösen. Um zu verhindern, dass eine Art Gelbwesten-Bewegung wie in Frankreich entsteht, greift die Ampel tief in die Tasche.