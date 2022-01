Debatte über Sozialleistungen : Was Armut mit Menschen macht

Habseligkeiten eines obdachlosen Menschen. Wie viel Empathie Armut auslöst, hängt auch mit der Wirtschaftslage zusammen. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Serie Manche vertreten die These, Sozialleistungen hielten Arme in Abhängigkeit – und machten Menschen faul. Diese Vorstellung gewinnt oft dann Oberhand, wenn es der Wirtschaft in einem Land nicht so gut geht. Warum Armutsbekämpfung ideologischen Zyklen folgt.

Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Es ist eine suggestive Vorstellung: Die Idee, dass Sozialleistungen bequem machen, dass sie Menschen hervorbringen, die keinen Ehrgeiz besitzen und auch keinen Antrieb. Dahinter verbirgt sich die Annahme, Zuwendungen für arme Menschen erzeugten Abhängigkeiten, die auf die Dauer lähmen. Für Wohlhabende stecken in der These, gleich zwei Entlastungen: Indem sie den langfristigen Nutzen von Unterstützung infrage stellt, entlässt sie die Gebenden aus ihrer Verantwortung. Außerdem schiebt der Bequemlichkeitsverdacht armen Menschen mindestens eine Mitschuld an ihrer Lage zu. Würden sie nur etwas mehr Energie aufbringen, statt sich auf Alimente zu verlassen, so die Unterstellung, dann könnten sie sich schon eigenhändig aus ihren Abhängigkeiten befreien. Metaphern wie die von der sozialen Hängematte gehören in diesen Vorstellungskosmos.

Woher aber kommt die Idee, dass arm zu sein nicht etwa anstrengender sei als ein gut situiertes Leben zu führen, sondern im Gegenteil Faulheit hervorbringe? Historisch betrachtet gibt es ein endloses Auf und Ab in der Beurteilung armer Menschen. „Es gab immer wieder Zeiten, in denen sich die Wohlhabenden den Armen mehr zuwandten und Empathie zeigten für ihre Lage“, sagt Philipp Lepenies, Ökonom und Professor für Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Doch folgten darauf stets wieder Phasen mit der verbreiteten Vorstellung, der Arme sei faul und ein schlechter Charakter. „Das Auf und Ab in dieser Frage zeigt, wie ungelöst das Problem der Armut ist“, sagt Lepenies.

Einer der ersten Wissenschaftler, die sich aus einer gesellschaftlichen Perspektive mit dem Armsein beschäftigt haben, war Georg Simmel (1858 –1918). Er definierte Menschen dann als arm, wenn sie Hilfe empfangen. „Simmel brachte also als ein früher Soziologe die Beziehung der Nicht-Armen zu den Armen ins Spiel“, sagt Lepenies. Das sei entscheidend, weil sich erst aus dieser Perspektive überhaupt die Frage stelle, ob arme Menschen zu viel oder zu wenig bekommen und ob ihnen überhaupt ein Recht auf Hilfe zusteht.

In England begann man bereits um 1600, zwischen den „deserving poor“ und den „able-bodied poor“ zu unterscheiden, also zwischen denen, die Hilfe verdienen, etwa weil sie alt, krank, kriegsversehrt sind und denen, die eigentlich körperlich in der Lage wären, ihren Unterhalt selbst zu bestreiten, es aber aus diversen Gründen nicht tun. Bei dieser Gruppe wurde die Frage virulent, warum sie sich nicht selbst helfen und ob es damit zu tun haben könnte, dass sie Unterstützung bekommen. Historisch trat diese Frage in einer Zeit zutage, als in England die Klöster aufgelöst wurden und damit das traditionelle Hilfsnetzwerk wegfiel. Mit der Begründung, so könnten Aufstände notleidender Menschen verhindert werden, wurde damals eine Armensteuer eingeführt. Das Ziel der Umverteilung war also nicht das Ende der Armut, sondern die Bewahrung des sozialen Friedens. „Damit begann das Auf und Ab in der Frage, wie viel Zuwendung arme Menschen bekommen müssen, damit es ruhig bleibt“, sagt Lepenies.