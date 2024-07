Emotionale letzte Rede Malu Dreyer verabschiedet sich aus dem Landtag

Die scheidende rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat sich emotional aus der Landespolitik verabschiedet. „Ich bedanke mich wirklich herzlich, dass ich noch mal die Möglichkeit habe, hier von diesem Rednerpult aus zu reden“, sagte sie mit wegbrechender Stimme in ihrer letzten Rede im Mainzer Landtag. „Sie merken, irgendwie ist es gerade ein schwerer Tag. Es ist mir heute Morgen schon so gegangen. Als ich in die Staatskanzlei gegangen bin, habe ich gemerkt, es ist tatsächlich der letzte Tag“, sagte die SPD-Politikerin. „Und als ich dem Herrn Präsidenten das Schreiben überreicht habe, dann ist klar: Es ist meine letzte Rede hier in diesem hohen Haus.“