Twitter-Nachfolger in der Krise Warum es für Elon Musks X keine Hoffnung mehr gibt

Natürlich war der soziale Nachrichtenkanal auch damals nicht frei von Beleidigungen, Hass und Desinformation. Mittlerweile aber ist der Ton rauer denn je. Das dürfte zum einen an Musk selbst liegen, der sich in der Vergangenheit nicht zu schade war, Verschwörungstheorien zu befeuern. Ein weiterer Grund dürften die vielen Entlassungen sein. Von den ehemals 7500 Twitter-Beschäftigten arbeitet der Großteil heute nicht mehr für X. Elon Musk hat Tausende seiner Angestellten vor die Tür gesetzt, darunter auch viele, die Hassrede und Desinformation bei der Plattform im Blick behielten. Und auch um die Glaubwürdigkeit von offiziellen Profilen steht es schlecht. Den blauen Haken, an dem früher die Echtheit von Profilen zu erkennen war, kann man sich bei X schon seit Längerem kaufen.