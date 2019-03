„Eine-Million-Marsch“: Tausende Demonstranten nähern sich der Gaza-Grenze

Gaza-Stadt Zahlreiche Palästinenser haben sich für einen Marsch zum Jahrestag des Beginns wöchentlicher Proteste im Gazastreifen in die Nähe der Grenze zu Israel begeben. Israelis setzten bereits Tränengas ein.

Zu Beginn der erwarteten Massenproteste an der Gaza-Grenze haben sich am Samstagvormittag Tausende Palästinenser im Grenzgebiet zu Israel versammelt. Das Nationalkomitee des „Marsches der Rückkehr“ hat zu einem „Eine-Million-Marsch“ aufgerufen, um an den Jahrestag des Beginns der Proteste am Grenzzaun zu erinnern. Wegen eines Generalstreiks blieben Geschäfte im Gazastreifen geschlossen.