US-Wahl : „Trumps Sieg war ein Schock“

Die US-Amerikanerin Sierra Kaag hat lange in Wuppertal gelebt und gearbeitet. Sie wählt die Demokraten. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Wuppertal Erst mit Trumps Präsidentschaft hat Sierra Kaag mit ihren deutschen Freunden über Politik gesprochen. Sie schämt sich dafür, wie die Republikaner die Wahl manipulieren – und hofft auf einen Sieg von Joe Biden.

Von Jörg Isringhaus

Von Jörg Isringhaus

Als sich 2016 abzeichnete, dass der nächste US-Präsident Donald Trump heißen würden, brach für Sierra Kaag eine Welt zusammen. „Ich war am Boden zerstört“, erzählt die Amerikanerin. So sehr, dass sie am darauffolgenden Morgen erstmal nicht darüber sprechen konnte. In ihrem Büro im Wuppertaler Von der Heydt-Museum arbeitete damals eine Landsfrau, beide fielen sich heulend in die Arme. „Es war ein Schock für uns“, erinnert sich Kaag, „wir hätten nie gedacht, dass das wahr werden könnte.“ Und der Schock wirkt lange nach: Sierra Kaag ist extrem besorgt, dass sich Trump jetzt erneut durchsetzt. Auch wenn Umfragen ihren Favoriten Joe Biden deutlich vorne sehen – es sei viel zu früh, um zu jubeln.

Kaag stammt aus Idaho, einem konservativ geprägten Bundesstaat im Nordwesten des Landes. Ihr Heimatort Moscow ist eine kleine blaue, also demokratische Blase in einer ansonsten republikanisch rot gefärbten Region. Zurückzuführen auf die Uni, die viele junge, liberale Menschen in die Stadt zieht. Was nicht heißt, dass in Moscow nur Demokraten leben – manchmal zieht sich der Riss durch Familien. Sierra Kaags Vater ist ein strammer Konservativer, die Mutter wählt wie ihre Tochter die Demokraten. Ihr Vater leugne etwa den Klimawandel, was Sierra Kaag vor allem darauf zurückführt, dass er sich hauptsächlich über soziale Medien informiert und damit offen für Manipulationen sei. Was die 37-Jährige aber noch mehr beunruhigt, wie sie sagt, ist eine fundamentalistische Kirche, die sich in Moscow breitmacht und das gesellschaftliche Klima verändert.

Kaag beobachtet all das aus der Ferne. Noch zu Amtszeiten von Barack Obama, im Jahr 2011, ist die Museumswissenschaftlerin nach Deutschland gezogen, hat nach einiger Zeit den Job in Wuppertal bekommen. Mit ihren deutschen Freunden habe sie damals kaum über Politik gesprochen, das sei erst mit Trumps Kandidatur gekommen. „Aber zunächst haben wir gemeinsam darüber gelacht“, erzählt sie, „wie jemand von seinem Kaliber in eine solche Position gelangen will.“ Das Lachen sei ihnen dann schnell vergangen. Mit Trumps Präsidentschaft kam die US-Politik in Gesprächen immer wieder hoch. Erst dann hätten sich viele gebildete Menschen in ihrem Umfeld dafür interessiert.

Sierra Kaag war das oft unangenehm. Nicht die politische Diskussion an sich, sondern mit dem, was Trump angerichtet habe, assoziiert zu werden. Schon für George W. Bush habe sie sich im Ausland – damals noch Italien – geschämt, nun aber sei es schlimmer. Obwohl allen deutschen Bekannten immer gleich klar gewesen sei, dass sie Trumps Politik nicht gutheiße. Ihre Stimme für Joe Biden hat Sierra Kaag schon abgegeben, per Briefwahl. Sie wohnt seit ein paar Wochen in England, hat dort ein neues Studium aufgenommen. An Biden schätzt sie seine Erfahrung, seine Kontakte, seine Stabilität. „Und seine Stellvertreterin Kamela Harris finde ich ganz toll“, sagt sie. Aber dennoch bleibt eine Portion Skepsis. Nicht, weil sie Zweifel an der demokratischen Führungsriege hat. „Aber selbst wenn sie gewinnen, wird nicht alles in meinem Land schnell wieder normal.“