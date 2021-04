Söder vs. Laschet : „Ein Verzicht käme einer Selbstkastration der CDU gleich“

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU). Foto: dpa/Michael Kappeler

Düsseldorf Der Düsseldorfer Politikwissenschaftler Thomas Poguntke analysiert den Machtkampf in der Union, erläutert die Bedeutung von Umfragen und Laschets Optionen in NRW.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maximilian Plück Leiter Redaktion Landespolitik

Wie erleben Sie gerade den Machtkampf in der Union?

Poguntke Das ist schon ein erstaunliches Stück harter Machtpolitik, dass wir dort gerade erleben. Laschet hat am Montag sicherlich nach den Gremiensitzungen er etwas hart und siegesgewiss in Richtung Markus Söder formuliert. Es war aber umso bemerkenswerter, wie Söder darauf reagiert hat. Er hatte ja gesagt, nur wenn es Rufe aus der CDU gebe, werde er antreten. Da hatte er wohl auf lautere Rufe spekuliert. Der Rückhalt der Landesverbände Berlin und Thüringen reicht da nicht aus. Das sind keine politischen Schwergewichte.

War der offene Machtkampf unvermeidbar?

Poguntke Es gehört schon Chuzpe dazu, in einem solchen Prozess die Regeln des Spiels zu ändern, auch wenn sie nirgendwo ernsthaft hinterlegt sind. Das sollte die Union künftig ändern. Sie hat aber am Ende schlicht den Zeitpunkt verpasst, an dem Laschet noch gesichtswahrend aus dem Rennen hätte aussteigen können. Zum jetzigen Zeitpunkt käme ein Verzicht auf die Kandidatur der Selbstkastration der CDU gleich.

Warum wollte Söder das Thema unbedingt in die Fraktion tragen?

Poguntke Die Abgeordneten dort bangen natürlich um ihr Mandat. Da war klar, dass sich eine andere Diskussionsdynamik entwickeln würde.

Welche Rolle spielen ihres Erachtens die Umfragewerte?

Poguntke Umfragen sind am Ende zwar wichtig, aber nur Momentaufnahmen. Söder hat jetzt klar die Nase vorn, aber der Wind kann sich natürlich noch drehen. Seine Popularität hängt eng mit seiner Treue zu Kanzlerin in der Krisenbekämpfung zusammen. Wenn die Krise jedoch erst mal hinter uns liegt, werden andere Themen – etwa die Wirtschaftspolitik - in den Vordergrund rücken. Da kann sich Laschets Bilanz durchaus sehen lassen. Dann könnte sich Söders Krisenbekämpfungs-Bonus auch verflüchtigen.

Warum spielt er gerade derart auf Zeit?

Poguntke Söder macht das schon sehr geschickt. Er versucht jetzt noch über das Wochenende zu kommen, weil dann noch mal Umfragen mit verheerenden Werten für Armin Laschet veröffentlicht werden dürften. Das könnte Söders Position noch einmal stärken.

Was erwarten Sie für Folgen für NRW, wenn Laschet sich am Ende durchsetzt?

Poguntke Die CDU in NRW braucht natürlich eine einende Figur. Jemanden der den Laden zusammenhält. Die Unterschiede zwischen Rheinländern und Westfalen sind schon enorm. Da hat es Markus Söder in Bayern doch etwas einfacher. Da stehen die CSU-Truppen geschlossener. Die NRW-CDU muss sich also entscheiden, ob sie einen Interims-Kandidaten möchte oder direkt auf den Generationenwechsel setzt.

Müsste Laschet schnell nach Berlin wechseln, wenn er die Kandidatenfrage für sich entscheidet?